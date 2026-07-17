Scramble per due Eurofighter dell’Aeronautica Militare in volo per identificare un velivolo civile

ROMA (ITALPRESS) – Una coppia di caccia Eurofighter F-2000 dell’Aeronautica Militare, in prontezza operativa presso il 4° Stormo di Grosseto, è decollata oggi pomeriggio per l’identificazione di un velivolo civile che aveva interrotto le comunicazioni radio durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale.
Il decollo immediato (“scramble”) è stato disposto nei confronti di un velivolo civile decollato dall’isola di Creta e diretto in Lussemburgo, dopo la perdita del contatto radio registrata nell’area a ovest di Orvieto.
Nel corso della missione le comunicazioni tra l’aeromobile civile e gli enti del controllo del traffico aereo sono state ristabilite, determinando la conclusione dell’intervento dei caccia dell’Aeronautica Militare.
L’attivazione dello scramble rientra nelle ordinarie procedure di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale e dell’Alleanza Atlantica, garantite 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –
(ITALPRESS).