Mercedes-Benz CLA, l’elettrica intelligente che conquista l’Europa

ROMA (ITALPRESS) - È la nuova Mercedes-Benz CLA la “Car of the Year 2026”. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla giuria europea durante il Salone dell’Auto di Bruxelles e premia una vettura che segna un punto di svolta per la Stella, portando su strada una nuova idea di mobilità elettrica, intelligente e sostenibile. La nuova CLA è il primo modello di una famiglia completamente inedita e debutta in versione 100% elettrica. Design sportivo, tecnologie avanzate e grande efficienza la rendono una delle protagoniste assolute del segmento. Ma il vero cuore dell’innovazione è il Mercedes-Benz Operating System, MB.OS, il nuovo sistema operativo sviluppato internamente, che trasforma l’auto in un veicolo sempre connesso e aggiornabile nel tempo. Grazie agli aggiornamenti over-the-air, anche i sistemi di assistenza alla guida possono evolversi nel corso degli anni. MB.OS inaugura inoltre la quarta generazione di MBUX, il sistema di infotainment che per la prima volta integra l’intelligenza artificiale di Microsoft e Google. Il nuovo Superscreen MBUX e l’interfaccia Zero Layer rendono l’esperienza a bordo ancora più intuitiva e personalizzabile. Protagonista assoluto è l’assistente virtuale MBUX, basato su intelligenza artificiale generativa. Dialoga come un vero copilota, comprende il contesto, utilizza ChatGPT, Google Gemini e Bing e supporta il guidatore nella navigazione, nei comandi vocali e nella gestione delle funzioni di bordo. La navigazione si basa su Google Maps e pianifica i percorsi includendo le soste di ricarica più efficienti. Sul fronte della sicurezza, la nuova CLA offre di serie sistemi avanzati di assistenza alla guida di livello 2, capaci di prevenire numerose situazioni di rischio. Le prestazioni elettriche sono da riferimento: fino a 792 chilometri di autonomia, architettura a 800 volt e ricariche ultrarapide. Una tecnologia che si è dimostrata anche nella vita reale, con oltre 700 chilometri percorsi sul Grande Raccordo Anulare di Roma con una sola carica. La nuova Mercedes-Benz CLA non è solo un’auto elettrica, ma un concentrato di intelligenza, efficienza e futuro, capace di portare la mobilità elettrica nella quotidianità. tvi/gtr