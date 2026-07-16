ROMA (ITALPRESS) – Alfa Romeo conferma la propria vicinanza ai Subsonica con una flotta dedicata che l’accompagnerà lungo l’intero percorso di “Terre Rare 96-26”, un viaggio dalle Alpi all’Etna per vivere insieme le emozioni più autentiche e coinvolgenti. Pionieri del suono digitale e tra le band più influenti della scena italiana, i Subsonica condividono con Alfa Romeo la stessa tensione verso il futuro: iconici, riconoscibili e sempre un passo avanti. Ogni loro concerto è un rito collettivo che trasforma il pubblico in un’unica anima pulsante, e quest’estate quella carica corre anche su quattro ruote, di città in città, fino all’ultima data. Perchè quando passione, talento e personalità si incontrano, il viaggio diventa una storia da raccontare e da vivere intensamente. Partito il 26 giugno dallo Sherwood Festival di Padova, il tour tocca 18 tappe tra i principali festival estivi italiani: dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma al Flowers Festival di Collegno, da Villa Bellini a Catania fino al Locus Festival in Puglia e al Dromos in Sardegna, per concludersi il 22 agosto a San Mauro Pascoli, con una data aggiuntiva già annunciata il 4 settembre a Reggio Emilia. Sul palco, la formazione alterna i classici che hanno segnato tre decenni di musica ai brani di “Terre Rare”, undicesimo album in studio pubblicato lo scorso 20 marzo, che racconta l’apertura sonora verso nuove geografie, reali e immaginarie, nato anche da un’esperienza compiuta dalla band sull’altra sponda del Mediterraneo. Difficile immaginare una cornice più naturale per il Biscione, che di quel racconto condivide lo spirito, fatto di scoperta e passione.

Il sodalizio tra Alfa Romeo e i Subsonica nasce lo scorso aprile con le quattro serate – tutte sold out – di “Cieli su Torino 96-26” alle OGR Torino, che ha dato il via alle celebrazioni per i 30 anni di carriera del gruppo, con protagonista la compatta sportiva Junior che ha conquistato una platea giovane e dinamica. Il viaggio è proseguito poi con la consegna delle prime vetture ai musicisti presso l’headquarter di Torino, una Junior Ibrida Q4 a Boosta e una Junior Elettrica Sport Speciale a Ninja. Infine, lo scorso giugno, l’emozione della 44ª rievocazione storica della 1000 Miglia, a bordo di una Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 appartenente alla collezione di Heritage Hub Italy e abitualmente esposta al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e dallo spiccato stile italiano, la Junior è la porta di accesso al mondo Alfa Romeo per chi è alla ricerca di un’auto capace di emozionare. Inoltre, il modello rappresenta il 50% delle vendite totali del Brand e si afferma come uno dei modelli premium più venduti nel segmento, grazie alla gamma più completa della categoria e alla più ampia offerta di motorizzazioni: dalle versioni 100% elettriche alle ibride a due ruote motrici, fino alle ibride Q4 a trazione integrale.

La partnership con i Subsonica si inserisce in un percorso sempre più stretto tra Alfa Romeo e il mondo musicale, costruito negli ultimi mesi attraverso prestigiose collaborazioni capaci di dialogare con le nuove generazioni e con le comunità creative che vivono la musica come esperienza autentica: dal C2C Festival, tra gli eventi avant-pop più rilevanti in Europa, al m2o Morning Club, che ha animato la Fabbrica del Vapore di Milano, fino al recente Kappa FuturFestival 2026, tra i migliori festival di musica elettronica al mondo.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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