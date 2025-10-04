ROMA (ITALPRESS/MAP) – La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno firmato ieri a Roma un memorandum d’intesa per stabilire un quadro di cooperazione per lo sviluppo di progetti di investimento in settori chiave dell’economia. Firmato dal direttore generale di CDG, Khalid Safir, e dal direttore generale del CDP, Dario Scannapieco, questo primo memorandum d’intesa copre diversi settori, tra cui energia pulita, infrastrutture, acqua, salute, agricoltura, turismo e sviluppo urbano. Il memorandum prevede inoltre un maggiore sostegno al settore privato, in particolare alle PMI, la rivitalizzazione dei mercati dei capitali, il rafforzamento dei partenariati economici bilaterali e lo scambio di competenze attraverso la partecipazione congiunta alle principali reti internazionali.

Per Safir il memorandum d’intesa dimostra “l’impegno congiunto delle due istituzioni verso una nuova dinamica in grado di rafforzare la loro solida cooperazione, che coincide con il bicentenario delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Italia”. Questo accordo, ha proseguito, “concretizza una lunga storia di collaborazione bilaterale e apre la strada a un partenariato strategico rafforzato, incentrato sulla promozione di una crescita inclusiva e sul rafforzamento degli investimenti tra i due Paesi”.

Safir ha sottolineato che “le due istituzioni sono quindi impegnate a coordinare le loro strategie, i loro concetti e le loro attività per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, lavorando insieme per intensificare la loro cooperazione e coordinare i loro sforzi, al fine di fornire un supporto congiunto e capitalizzare le rispettive competenze in settori di interesse comune”. La priorità ora è “tradurre le nostre idee condivise in azioni concrete, sostenibili, sicure e redditizie per tutte le parti”, ha insistito, sottolineando l’importanza di esplorare nuove strade di collaborazione”.

Per l’Ambasciatore Italiano in Marocco, Pasquale Salzano, “la firma a Roma del Memorandum d’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e la Groupe CDG segna una tappa importante nel rafforzamento della cooperazione economica tra Italia e Marocco. L’accordo apre nuove prospettive di collaborazione in settori chiave per lo sviluppo economico e sociale – energia, infrastrutture, acqua, sanità, agricoltura, turismo e sviluppo urbano – e si inserisce nel contesto del bicentenario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi”. Un’intesa che, spiega. “conferma la solidità del partenariato tra le nostre istituzioni finanziarie e la volontà condivisa di promuovere una crescita duratura fondata su investimenti di lungo periodo e su un dialogo euro-mediterraneo sempre più concreto”.

