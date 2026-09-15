“Widow’s Bay” trionfa tra le commedie agli Emmy Awards 2026, “The Pitt” si conferma miglior dramma

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È stata la notte di “Widow’s Bay” e “The Pitt” agli Emmy Awards 2026. La 78 edizione dei premi della televisione americana ha consacrato la horror-comedy di Apple TV+ e confermato il successo del medical drama HBO, vincitore per il secondo anno consecutivo del premio per la miglior serie drammatica.

A imporsi come titolo più premiato dell’edizione è stata “Widow’s Bay”, capace di conquistare sei Emmy, dopo gli otto già ottenuti ai Creative Arts Emmy. Il bottino complessivo sale così a 14 statuette, un risultato che la colloca tra le produzioni più premiate nella storia recente degli Emmy.

Nella categoria drama, “The Pitt” ha invece mantenuto il titolo di miglior serie drammatica, confermando il consenso ottenuto già nella precedente edizione. La serie HBO ha superato una concorrenza particolarmente agguerrita e si è confermata uno dei prodotti di punta della stagione televisiva statunitense.

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