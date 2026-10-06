Meloni riceve il presidente lituano Nauseda, sul tavolo priorità europee e Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda. I due leader hanno espresso soddisfazione per la solidità delle relazioni bilaterali e condiviso l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione, con particolare attenzione ai settori strategici della difesa e dell’energia.

La conversazione ha consentito un confronto sulle principali priorità europee, anche in vista dell’imminente presidenza lituana del Consiglio dell’Unione europea, a partire dal rafforzamento della competitività e della base industriale europea e dalla necessità di ridurre strutturalmente i costi dell’energia per famiglie e imprese.

È stata rimarcata l’importanza di un quadro finanziario pluriennale adeguato alle ambizioni dell’Unione, che assicuri risorse sufficienti sia alle nuove priorità strategiche sia alle politiche tradizionali, a partire da coesione e agricoltura.

I due leader hanno inoltre discusso della gestione dei flussi migratori e della necessità di rafforzare la dimensione esterna dell’azione europea. Il colloquio si è infine concentrato sui principali scenari internazionali, a partire dal comune impegno per una pace giusta e duratura per l’Ucraina.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).