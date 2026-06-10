ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Luca Parmitano per la sua assegnazione come pilota di Artemis III. Un traguardo straordinario che rende orgogliosa l’Italia e conferma il valore della nostra eccellenza nel settore spaziale. La sua competenza, il suo impegno e il suo spirito di servizio sono un esempio per le nuove generazioni. Buon lavoro @astro_luca e buon viaggio verso una nuova pagina della storia dell’esplorazione spaziale”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

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