Meloni nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia, è arrivata a Niscemi per un sopralluogo

Niscemi, la frana nel paese in provincia di Caltanissetta vista dall'elicottero dei vigili del fuoco. evacuati gli abitanti del versante ovest.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, il comune del Nisseno coinvolto da un’imponente frana. Prima di arrivare in Municipio ha sorvolato la zona in elicottero con il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Meloni

– Foto Vigili del Fuoco/IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE