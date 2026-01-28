Meloni nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia, è arrivata a Niscemi per un sopralluogo

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, il comune del Nisseno coinvolto da un’imponente frana. Prima di arrivare in Municipio ha sorvolato la zona in elicottero con il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Meloni
– Foto Vigili del Fuoco/IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]