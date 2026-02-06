Meloni a Milano per incontri bilaterali, vedrà anche Vance e Rubio

MILANO (ITALPRESS) – La presidente del consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata alla prefettura di Milano dove avrà una serie di incontri bilaterali prima dell’inaugurazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Nello specifico la premier incontrerà per primo l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani. A seguire una delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J D Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio. L’ultimo incontro sarà con il presidente della Repubblica polacca, Karol Nawrocki.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).