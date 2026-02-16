Meloni “Mercoledì in Cdm decreto per Niscemi e zone colpite dal ciclone Harry”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - "Noi portiamo mercoledì in Consiglio dei Ministri un decreto che si occupa in generale dell'alluvione e nello specifico di Niscemi, distinguendo le due questioni". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Niscemi, dove si è recata per una nuova ricognizione nel comune del Nisseno colpito da una vasta frana. "Per Niscemi c'è un stanziamento specifico che riguarda 150 milioni di euro con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della Protezione Civile, prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo, siamo già immediatamente operativi con la struttura - ha aggiunto Meloni -. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle tre grandi priorità: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e per le attività produttive, al netto di quello che già è stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto che vale per tutte e tre le Regioni che sono state coinvolte dai problema alluvionale". sat/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)