Meloni “Grande Piano Casa a prezzi calmierati è tra le priorità”

RIMINI (ITALPRESS) - "Una delle nostre priorità, di cui ringrazio anche il ministro Salvini, è costruire un grande Piano Casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perchè senza una casa è molto più difficile costruire una famiglia". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini. "Nonostante la scarsa disponibilità di risorse - osserva -, il governo non ha rinunciato a compiere scelte coraggiose garantendo benefici netti per le famiglie di oltre 16 miliardi di euro" xb1/col4/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi