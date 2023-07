Meloni “Economia italiana in crescita, più affidabili dell’Eurozona”

"L'Italia ha mostrato una ripresa che ci consegna una economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al rialzo a +1,2%, una crescita superiore alla media Ue, superiore alle principali economie continentali, 0,7% per la Francia, 0,2 quando va bene per la Germania: stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto dell'eurozona". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea di Assolombarda. trl/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)