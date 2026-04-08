ROMA (ITALPRESS) – “Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concluso oggi tra Stati Uniti e Iran. Ringraziamo il Pakistan e tutti i partner coinvolti per aver facilitato questo importante accordo. L’obiettivo ora deve essere quello di negoziare una rapida e duratura fine della guerra nei prossimi giorni. Ciò può essere raggiunto solo attraverso mezzi diplomatici”. Così, in una dichiarazione congiunta, il presidente francese Macron, la premier italiana Meloni, il cancelliere tedesco Merz, il premier inglese Starmer, il premier canadese Carney, la premier danese Frederiksen, il premier olandese Jetten, il premier spagnolo Sánchez, la presidente della Commissione Europea von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Costa.

“Incoraggiamo vivamente rapidi progressi verso una soluzione negoziata sostanziale. Questo sarà fondamentale per proteggere la popolazione civile iraniana e garantire la sicurezza nella regione. Può scongiurare una grave crisi energetica globale. Sosteniamo questi sforzi diplomatici. A tal fine, siamo in stretto contatto con gli Stati Uniti e altri partner. Esortiamo tutte le parti ad attuare il cessate il fuoco, anche in Libano. I nostri governi contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Questa dichiarazione è aperta ad altri partner”, concludono i leader.

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