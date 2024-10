ROMA (ITALPRESS) – “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. Così, in un video sui social, la premier Giorgia Meloni, in occasione del secondo anniversario del suo governo.

“In questi due anni – sottolinea – il nostro governo ha lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati di fronte agli italiani e sul quale avevamo ottenuto la fiducia di molti di loro alle elezioni del 25 settembre del 2022”. “Abbiamo in questi anni restituito all’Italia una nuova centralità sulla scena internazionale – aggiunge -, abbiamo rilanciato la crescita economica e l’occupazione, abbiamo raggiunto diversi record storici: mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabili, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, mai così tante donne che lavorano. Abbiamo protetto il nostro tessuto produttivo industriale dagli effetti della crisi energetica e dalle sfide geopolitiche. Abbiamo avviato riforme che erano attese da decenni in questa nazione”. “Abbiamo messo in sicurezza i conti dello Stato, difeso il potere d’acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle che avevano figli e ai gruppi più vulnerabili della nostra società. E abbiamo destinato alla sanità un livello di risorse che mai nessun governo aveva destinato in precedenza”, prosegue la premier Giorgia Meloni, che sottolinea: “Nei prossimi anni continueremo a lavorare con determinazione, con impegno, per consolidare questi risultati e per rispettare integralmente il patto che abbiamo sottoscritto con i cittadini italiani”.

“Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo anche consapevoli del fatto che insieme possiamo costruire un’Italia più forte, più sicura, più prospera per tutti. Grazie per la fiducia e per il vostro sostegno, perchè sono il motore che ci spinge ad andare avanti. Finchè ci siete voi, ci siamo anche noi”, conclude.

– foto: screenshot da video social Giorgia Meloni –

(ITALPRESS).

