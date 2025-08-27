Home Video News Pillole Meloni “Avanti su riforma giustizia nonostante le invasioni campo”
RIMINI (ITALPRESS) - "Andremo avanti sulla riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare. Andremo avanti non per sottomettere il potere giudiziario a quello politico, come dice qualcuno in malafede, ma per renderla meno condizionata e per liberarla dalla politica". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini. xb1/col4/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi