Meloni “Ascoltare i bisogni dei più giovani è il presupposto per costruire una società migliore”

ROMA (ITALPRESS) – “Ascoltare i bisogni e le speranze dei più giovani è il presupposto per affrontare i problemi e costruire una società migliore. Ed è ancora più urgente farlo oggi, in un’epoca nella quale emergono tra i più giovani fragilità inedite, spesso segnate da solitudine, disorientamento, difficoltà a costruire relazioni autentiche e a discernere il reale dal virtuale. Le relazioni reali lasciano troppo spesso il passo a quelle virtuali. Tendiamo sempre di più a preferire la velocità e la comodità dello smartphone alla lentezza e alla fatica di un incontro fisico. Questa nuova ‘normalità’ ci ha disabituato all’ascolto, alla relazione, al confronto. È una consapevolezza che impone un’assunzione di responsabilità, che ricade prima di tutto sulle spalle di chi dovrebbe avere maggiori ‘strumenti’ e ‘anticorpi’ per difendersi da quelle insidie. Cioè, noi adulti. E parlo di ‘noi’ perché, come mamma e come presidente del Consiglio, mi sento la prima ad essere chiamata in causa. La prima a capire che il mondo degli adulti non sta facendo abbastanza per proteggere i bambini e i ragazzi”. Così la premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato in occasione della seconda Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori.

“La prima – spiega – ad essere consapevole che serve uno scatto in avanti, per dare alle giovani generazioni quelle risposte che cercano di trovare nella dipendenza dai social media, dal digitale, dalla tecnologia. Perché i social media, il digitale, la tecnologia non sono problemi in sé. Sono sintomi di problemi molto più vasti, che non riusciamo a comprendere o che probabilmente non vogliamo guardare. Gli strumenti tecnologici – aggiunge – amplificano fragilità esistenti, ne creano di nuove e le estremizzano. È il motivo per il quale il Governo sta lavorando per individuare i meccanismi più efficaci per intervenire. L’obiettivo non è introdurre divieti facilmente aggirabili, ma offrire alternative di protezione e sicurezza e creare, quanto possibile, ecosistemi digitali sicuri e protetti. Sono diverse le opzioni allo studio, e il Governo farà tesoro delle proposte e dei suggerimenti che emergeranno anche nella giornata di oggi. Perché il nostro scopo è costruire una società più attenta alle esigenze dei bambini e dei ragazzi, e iniziative come questa sono molto utili per individuare le migliori soluzioni”, conclude Meloni.

– foto IPA Agency –

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