Abodi “Essere competitivi nell’offrire possibilità ai giovani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Generazione 57 è la nostra missione per contribuire ad essere sempre attivi e vigili. Per essere competitivi sulle offerte da offrire come possibilità di riscatto per i giovani”. Lo dice Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenendo a Palazzo Jung, a Palermo, al 34^ anniversario della Strage di Capaci. “C’è l’opportunità del servizio civile, con 160 mila ragazzi tra i 18 ed i 29 anni che hanno partecipato nell’ultimo anno. Un’opportunità per perseguire il bene comune ed allenare la propria capacità” dice Abodi che sullo sport, aggiunge: “è più di una partita di calcio, perchè ribadisce il valore educativo e sociale. In questi tre anni e mezzo di governo c’è stata una narrazione nuova, come è successo a Caivano, dove partendo dallo sport stiamo ricostruendo luoghi, portando la bellezza dello sport per tutti contro il lato oscuro, come anche qui a Palermo a Borgo Nuovo. Contro la criminalità, il riciclaggio del denaro sporco anche in ambito sportivo, creando una difesa immunitaria”.

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