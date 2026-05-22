ROMA (ITALPRESS) – “Serve una maggiore consapevolezza, una maggiore sensibilità, un maggiore impegno per la cura dell’ambiente. Ma per ottenere questa maggiore consapevolezza occorre averne coscienza, occorre conoscere. Per questo è fondamentale il ruolo dell’istruzione, della formazione e la base di ogni altra cosa che è la ricerca. E questa mattina è stato messo in evidenza con grande efficacia e io ringrazio per questa occasione così significativa ed efficace che abbiamo vissuto oggi a Castelporziano”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Castelporziano in occasione del 40mo anniversario di costituzione di Mare Vivo.

“Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare per evitare i pericoli indicati. La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l’appello al nostro pianeta che è quello in cui dobbiamo vivere e che dobbiamo trasferire ai nostri giovani”, ha aggiunto.

– foto Quirinale –

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