RIMINI (ITALPRESS) – In apertura del nuovo mandato del consiglio di amministrazione della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, ieri si sono riuniti nella seduta d’insediamento i consiglieri Emmanuele Forlani, Matteo Lessi, Letizia Paoli Bardazzi, Bernhard Scholz e Giorgio Vittadini. Bernhard Scholz è stato confermato alla presidenza della Fondazione. Come vicepresidente è stato nominato Emmanuele Forlani che ha lasciato il ruolo di direttore del Meeting. Come nuovo direttore è stato nominato Francesco Perazzini, classe 1981, riminese di origine, che vanta una ventennale esperienza manageriale nel settore turistico-alberghiero in Inghilterra.

– foto ufficio stampa Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS –

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