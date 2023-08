ROMA (ITALPRESS) – Prosegue in modo sostenuto il trend della raccolta netta di Banca Mediolanum con 5,2 miliardi di euro da inizio anno. Nel mese di luglio i risultati commerciali sono pari a 773 milioni, di cui raccolta netta 478 milioni, raccolta netta in risparmio gestito 176 milioni, nuovi finanziamenti erogati 278 milioni, premi polizze protezione 16 milioni. “La raccolta di luglio di 478 milioni continua a essere solida nonostante le ingenti uscite fiscali dei clienti e alcune scadenze tecniche sul risparmio gestito – commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. La raccolta gestita, peraltro, denota ancora una volta grande qualità ed emerge il successo delle soluzioni contenitore a disposizione della clientela. Nel corso del mese sono giunti a scadenza i primissimi vincoli in conto deposito attivati ad inizio anno, risparmi che i clienti potranno investire in prodotti gestiti nei prossimi mesi grazie al supporto e alla consulenza dei nostri Family Banker”.

“Proseguono a buon ritmo anche le erogazioni di mutui e prestiti, così come la raccolta in polizze a protezione dei clienti, entrambi ulteriori elementi distintivi di un’offerta completa e volta a soddisfare tutte le esigenze – conclude Doris – Stiamo infine assistendo a una crescita dei clienti ancora più rapida rispetto al 2022, nostro anno record, con 115.500 nuovi clienti acquisiti nei primi 7 mesi, +11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

– foto ufficio stampa Banca Mediolanum –

(ITALPRESS).