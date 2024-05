SAN LAZZARO DI SAVENA (ITALPRESS) – E’ stata tutta dedicata alla spada la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scherma paralimpica a San Lazzaro di Savena: Emanuele Lambertini, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo, Sofia Brunati, Rossana Pasquino e Consuelo Nora sono i vincitori degli scudetti 2024 di specialità. Tricolore davanti al pubblico di casa per Emanuele Lambertini. L’emiliano delle Fiamme Oro ha vinto la gara degli spadisti categoria A superando in finale per 15-10 Matteo Dei Rossi della Scherma Treviso M° Geslao, argento di giornata. Terzo gradino del podio per Matteo Betti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ed Edoardo Giordan delle Fiamme Oro.

Nella spada maschile categoria B il successo è andato ad Amelio Castro Grueso. Il colombiano, nell’ultimo atto, ha vinto con il punteggio di 15-5 il derby in casa Fiamme Oro contro Gianmarco Paolucci, secondo classificato ma al quale, essendo stato superato solo da un atleta di nazionalità straniera, è andato il titolo italiano 2024. Bronzo al collo per Michele Massa dell’Accademia Scherma Fermo e Davide Costi del Pentamodena.

La categoria C ha riproposto la sfida per l’oro di ieri nel fioretto tra Leonardo Rigo della Zinella San Lazzaro di Savena e William Russo del Club Scherma Palermo: anche nella spada a vincere è stato il “padrone di casa”, con il risultato di 15-10, che ha regalato a Rigo il secondo titolo in due giorni. Terza posizione per Simone Rabitti del Club Scherma Koala e Guglielmo Genovese del Club Scherma Palermo.

Tiratissima, fino all’ultimo secondo, la finale della spada femminile categoria A: Sofia Brunati delle Fiamme Oro si è laureata campionessa d’Italia battendo 9-8 Veronica Martini del Club Scherma Koala, medaglia d’argento. Bronzo invece per Rebecca D’Agostino delle Fiamme Oro e Marzia Naschini del Club Scherma Palermo.

Sfida tra compagne di Nazionale – e derby tra tesserate Fiamme Oro – nell’atto conclusivo della spada femminile B: la campionessa europea Rossana Pasquino ha vinto il titolo tricolore superando con il punteggio di 15-12 Julia Markowska, piazza d’onore per lei. Terze classificate Alessia Biagini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e Laura Vela del Club Schermistico Partenopeo.

Nella categoria C doppietta per Consuelo Nora del CH4 Sporting Torino: dopo il successo di ieri nel fioretto, la piemontese ha vinto anche la prova di spada imponendosi 15-5 su Rossella Placuzzi della Zinella San Lazzaro di Savena, seconda classificata. Terzo gradino del podio per Giada Tognocchi delle Fiamme Oro e Alessandra Bochicchio dell’AUSportiva.

I Tricolori 2024 a San Lazzaro di Savena si chiuderanno domani con un ricco programma, le cui fasi finali saranno ancora una volta trasmesse in diretta su RAI Sport dalle ore 14.25: in pedana per la scherma in carrozzina la sciabola (categorie A e B sia per gli uomini che per le donne) e la spada maschile a squadre, e in palio anche i titoli di spada maschile e femminile non vedenti.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).