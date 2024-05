ROMA (ITALPRESS) – Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si svolgerà la quarta edizione di Pulifondali & Pulispiagge, l’attività di pulizia dei fondali marini e lacustri e delle spiagge italiane, organizzata da FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), sostenuta da Suzuki e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e da diverse Direzioni della RAI. Pulifondali & Pulispiagge è un’attività di volontariato a favore dell’ambiente, a cui partecipano migliaia di tesserati FIPSAS, che, anche quest’anno, potrà contare sul supporto mediatico di varie testate giornalistiche della RAI, regionali e nazionali, fondamentale per condividere oltre alla cronaca dell’iniziativa, il suo messaggio ambientale. L’evento è stato presentato il 9 maggio a Roma, durante la conferenza stampa tenutasi all’interno del Salone d’onore, nella sede del CONI del Foro Italico. Annunciata la novità principale di questa edizione 2024 di Pulifondali & Pulispiagge: le località italiane coinvolte in questa giornata di volontariato per la tutela dell’ambiente sono raddoppiate; si passa dalle 21 del 2023, quando i volontari tolsero da sopra e sotto l’acqua, dagli arenili e dai moli delle nostre coste ben 175 quintali di immondizia, alle 40 di quest’anno. “Suzuki ha nel suo DNA l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri Clienti e delle persone in generale – ha spiegato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – Essere affianco a FIPSAS per questo tipo di attività, che sono la sintesi perfetta fra la passione sportiva, un benessere personale e l’attenzione all’ambiente, ci consente di dare ulteriore concretezza al messaggio che da sempre portiamo avanti. La nostra filiale cerca di applicare in Italia i valori guida del Brand Suzuki come il rispetto del territorio, lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni socio-economiche e ambientali delle aree in cui opera. Organizziamo e partecipiamo a campagne per ripulire il territorio e il mare; investiamo per piantare nuovi alberi, per ridurre gli scarti e siamo molto attivi nel diffondere la cultura del non sporcare. Quando nel mondo impareremo tutti a non sporcare, avremo fatto un enorme passo avanti per il bene del nostro pianeta”.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

