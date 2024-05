SAN LAZZARO DI SAVENA (ITALPRESS) – E’ stata nel segno del fioretto la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scherma paralimpica a San Lazzaro di Savena (Bo), che ha assegnato i titoli a Matteo Betti, Michele Massa, Leonardo Rigo, Andreea Mogos, Alessia Biagini e Consuelo Nora. Sulle pedane del PalaSavena Matteo Betti ha riconquistato il tricolore del fioretto maschile categoria A. Il senese del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ha battuto in un’avvincente finale per 15-13 il compagno di Nazionale, e padrone di casa, Emanuele Lambertini delle Fiamme Oro, argento di giornata. Bronzo al collo di Mattia Galvagno del Pisascherma e Matteo Dei Rossi della Scherma Treviso M° Geslao. Tra i fiorettisti categoria B si è confermato sul gradino più alto del podio Michele Massa dell’Accademia Scherma Fermo, grazie al successo (15-2) su Matteo Addesso della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, secondo classificato. Terzo posto Michele Vaglini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo. La categoria C ha sancito un altro successo di Leonardo Rigo. Davanti al suo pubblico il campione del mondo della Zinella San Lazzaro di Savena ha vinto la finale (15-4) contro il veterano William Russo del Club Scherma Palermo, medaglia d’argento. Bronzo per Marcellino Gioia dell’Accademia Scherma Pinerolo e Claudio Radicello del Circolo Schermistico Mazarese. Nella gara a squadre di fioretto maschile lo scudetto è andato ancora una volta al team di casa della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena: Emanuele Lambertini, Matteo Addesso, Leonardo Rigo e Samuele Frascaroli hanno battuto in finale per 45-28 il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo che schierava Elio Iozzi, Michele Vaglini e Michele Venturi. Tra le fiorettiste categoria A la finalissima ha riposto la sfida infinita tra le compagne di Nazionale Andreea Mogos delle Fiamme Oro e Loredana Trigilia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa: ha vinto la portacolori della Polizia all’ultima stoccata, dopo un match vibrante e chiuso sul 15-14 per Mogos, con Trigilia argento. Terzo gradino del podio per Sofia Garnero del Club Scherma Roma e Rebecca D’Agostino delle Fiamme Oro. Nella categoria B successo di Alessia Biagini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo grazie alla vittoria per 15-10 nel match conclusivo su Arianna Palmieri del Circolo della Spada Rimini, alla piazza d’onore. Terza posizione per Anna Giuseppina Molinu del Circolo Schermistico Sassarese e Sara Valenti del Circolo della Spada Rimini. La competizione della categoria C, infine, ha visto imporsi Consuelo Nora del CH4 Sporting Torino che ha superato nell’ultimo atto, con il risultato di 15-7, Giada Tognocchi delle Fiamme Oro, seconda classificata. Al terzo posto due portacolori della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, Monia Bolognini e Rossella Placuzzi. Domani le competizioni dedicate alla spada con le fasi finali ancora in diretta, dalle ore 14.25, su RAI Sport.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]