ROMA (ITALPRESS) – Quattro bambini uccisi e diversi feriti in un attacco aereo israeliano nel sud di Khan Younis. Lo riferisce Al Jazeera riportando fonti mediche dell’ospedale del Kuwait a Gaza. Le vittime sarebbero cadute mentre si stavano riparavando nelle tende per i palestinesi sfollati.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).