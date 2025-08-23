Medio Oriente, quattro bambini uccisi in attacco israeliano

Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15435333aj) Palestinian artist Raghda Sheikh Al-Eid, 23, lives in a tent in Al-Mawasi area west of Khan Younis after her home and art studio were destroyed. She uses soot from cooking pots over wood fires instead of paint to create artworks depicting hunger, poverty, and destruction, having lost all her art supplies due to the Israeli assault and blockade, on August 10 2025. Photo by Abdallah Alattar apaimages Palestinian artist Raghda Sheikh Al-Eid, 23, lives in a tent in Al-Mawasi area, Khan Younis, Gaza Strip, Palestinian Territory - 10 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – Quattro bambini uccisi e diversi feriti in un attacco aereo israeliano nel sud di Khan Younis. Lo riferisce Al Jazeera riportando fonti mediche dell’ospedale del Kuwait a Gaza. Le vittime sarebbero cadute mentre si stavano riparavando nelle tende per i palestinesi sfollati.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

