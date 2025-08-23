Medio Oriente, quattro bambini uccisi in attacco israeliano
ROMA (ITALPRESS) – Quattro bambini uccisi e diversi feriti in un attacco aereo israeliano nel sud di Khan Younis. Lo riferisce Al Jazeera riportando fonti mediche dell’ospedale del Kuwait a Gaza. Le vittime sarebbero cadute mentre si stavano riparavando nelle tende per i palestinesi sfollati.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).
