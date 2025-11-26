Medio Oriente, Marocco pronto a sostenere la ripresa del processo di pace

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Re del Marocco Mohammed VI ha ribadito la piena disponibilità del Marocco ad associarsi agli sforzi internazionali per creare le condizioni favorevoli alla ripresa del processo di pace in Medio Oriente, sulla base del recente cessate il fuoco a Gaza. Nel suo messaggio al presidente del Comitato Onu per i diritti inalienabili del popolo palestinese, Coly Seck, in occasione della giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, il Sovrano ha sottolineato che la nuova fase aperta dal cessate il fuoco deve essere accompagnata da un impegno chiaro, con tempi definiti, per garantire sicurezza e stabilità ai popoli della regione.

Il Re ha ricordato che il conflitto degli ultimi due anni ha provocato sofferenze “oltre ogni limite umano” e che il Marocco ha inviato cinque missioni di aiuti d’urgenza a Gaza dal 2023, incluse quasi 300 tonnellate trasportate recentemente tramite un ponte aereo e un corridoio terrestre. Mohammed VI ha valorizzato il ruolo dei mediatori che hanno reso possibile il cessate il fuoco, citando in particolare l’impegno personale del presidente Usa Donald Trump.

Sul piano politico, il Sovrano ha ribadito che qualsiasi soluzione duratura passa attraverso la “Soluzione dei due Stati”: uno Stato palestinese sovrano e vitale entro le frontiere del 1967, con Al-Qods Est (Gerusalemme Est) come capitale, che viva in pace accanto allo Stato d’Israele. Ha inoltre insistito sulla necessità di garantire l’unità amministrativa di Gaza e Cisgiordania sotto l’Autorità Nazionale Palestinese e di sostenere la sua riconciliazione interna.

Come presidente del Comitato Al-Qods, Mohammed VI ha espresso forte preoccupazione per le “provocazioni” e le violazioni nei Luoghi Santi a Gerusalemme, avvertendo che tali atti rischiano di alimentare una pericolosa escalation religiosa. Il Re ha infine salutato il crescente slancio internazionale a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina e ha ricordato che il Marocco ha ospitato, nel maggio 2025, la quinta riunione dell’Alleanza globale per l’attuazione della Soluzione dei due Stati, iniziativa congiunta dell’Arabia Saudita e della Francia.

– Foto Map –

(ITALPRESS).