LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministero degli Affari

Esteri di Malta ha sconsigliato viaggi non necessari in Israele e

nei territori palestinesi. In una dichiarazione, il Ministero ha

affermato che l’ambasciata di Malta in Israele e l’Ufficio di

Rappresentanza in Palestina stanno seguendo la situazione per

assistere i maltesi che si trovano attualmente nella regione.

Sette cittadini maltesi hanno contattato l’Ambasciata di Malta in

Israele e hanno richiesto assistenza poichè si sono trovati

bloccati nel territorio israeliano dopo gli attacchi del gruppo

terroristico palestinese Hamas. Il Ministero degli Affari Esteri

ed Europei e del Commercio ha affermato che l’Ambasciata di Malta

in Israele e l’Ufficio di Rappresentanza in Palestina stanno

seguendo la situazione in coordinamento con il Ministero per

assistere nell’evacuazione dei maltesi che si trovano attualmente

in questi territori. L’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è

attualmente chiuso ai voli civili. La compagnia aerea di bandiera

maltese, Air Malta, ha cancellato i suoi voli da e per Tel Aviv,

Israele, lunedì e mercoledì a causa della situazione militare in

corso. I passeggeri possono cambiare i loro biglietti con altre

date, cambiare la loro destinazione o richiedere un rimborso.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).