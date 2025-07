ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, l’incontro con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto Abdel Fattah al Sisi è stata una preziosa occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra i nostri due Paesi, forti di millenarie tradizioni e accomunati dall’obiettivo di garantire la sicurezza tanto nella regione mediorientale quanto nel Mediterraneo allargato“. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.

“Abbiamo consolidato – aggiunge – una visione condivisa sulla delicatissima situazione in Medio Oriente e su ogni altra area di crisi internazionale. E abbiamo sottolineato la volontà di lavorare in stretta sinergia per promuovere la stabilità regionale. Ho dato il pieno appoggio della Difesa italiana e del nostro Paese per qualsiasi iniziativa che possa portare a una tregua e alla pace nella striscia di Gaza”.

“L’Egitto – aggiunge Crosetto – svolge un ruolo cruciale sia in questo ambito e sia, più in generale, per garantire il delicato equilibrio dell’intera area. Un impegno concreto che ha consentito alla comunità internazionale – e in particolare all’Italia – di condurre importanti attività umanitarie in aiuto alla popolazione palestinese. In questo contesto, le navi e i velivoli della Difesa hanno potuto contare sull’indispensabile supporto egiziano per il trasporto degli aiuti a #Gaza e per altre importanti iniziative umanitarie, come il trasferimento di numerosi bambini negli ospedali italiani per ricevere le cure necessarie. Un dialogo che si inserisce in un percorso più ampio per un approccio di de-escalation che punta a facilitare il dialogo e a sostenere la pace. Un nuovo slancio, il nostro, per affrontare insieme le sfide regionali, contrastare i traffici illegali e promuovere uno sviluppo sostenibile”.

-Foto account X Ministero della Difesa-

(ITALPRESS).