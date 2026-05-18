Crosetto incontra il presidente del Kurdistan: “Prosegue il nostro impegno per il contrasto all’Isis”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho avuto il piacere di incontrare il presidente della regione Kurdistan, Nechirvan Barzani, che ha espresso gratitudine e apprezzamento per il sostegno dell’Italia, anche attraverso la presenza italiana in seno alle missioni internazionali dislocate in Kurdistan e Iraq. È stata un’occasione preziosa per confermare l’amicizia e il forte legame che uniscono l’Italia e la Regione autonoma del Kurdistan, nonché per evidenziare la fruttuosa cooperazione tra le nostre forze armate e i Peshmerga. Ho rinnovato, a nome del Governo, la ferma condanna per gli attacchi subiti e la piena solidarietà alle popolazioni colpite da violenze e tentativi di destabilizzazione nell’area. In uno scenario internazionale segnato da crescenti criticità, e nella piena consapevolezza del ruolo centrale di Erbil quale fattore di equilibrio regionale, prosegue l’impegno dell’Italia per contribuire, insieme ai partner internazionali, alla stabilità del Medio Oriente e al contrasto delle minacce alla sicurezza, a partire dalle recrudescenze dell’Isis”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

-Foto account X Ministero Difesa-

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