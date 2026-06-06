Medicina Top – 6/6/2026

MILANO (ITALPRESS) - Gli aspetti meno conosciuti della chirurgia plastica e il ruolo della medicina legale nelle indagini: sono i temi dell'ottantaduesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Franco Bassetto, direttore della clinica di chirurgia plastica dell’Azienda Ospedaliera-Università degli Studi di Padova e professore ordinario di chirurgia plastica all'Università degli Studi di Padova, e Pasquale Bacco laureato in medicina all'Università Federico II di Napoli ha studiato Forensic Medicine presso il Texas Biomedical Research Institute ed è professore a contratto in diversi Master universitari. Con Ado Franchi, architetto, si esplorerà la capacità degli spazi pubblici di contribuire al nostro benessere. col3/gsl