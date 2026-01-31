Medicina Top – 31/1/2026

MILANO (ITALPRESS) - Salute della bocca e le grandi ustioni: sono i temi della settantatreesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Giulio Rasperini, professore associato di Discipline Odontostomatologiche all'Università degli Studi di Milano; Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva del Niguarda di Milano. Nel format spazio anche al tema del giornalismo costruttivo con Assunta Corbo, giornalista e comunicatrice. fsc/gsl