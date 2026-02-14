Medicina Top – 14/2/2026

MILANO (ITALPRESS) - Apnee notturne, l’utilizzo sempre più massiccio degli psicofarmaci soprattutto nei giovani e l'importanza di avere un allenamento su misura: sono i temi della settantaquattresima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Antonella Ferro, specialista in odontostomatologia e responsabile del Reparto di Ortodonzia Humanitas Dental Center di Rozzano, Milano; Daniele La Barbera, psichiatra, psicoanalista e professore di psichiatria all'Università degli studi di Palermo. Per molti anni ha diretto la Scuola di Specializzazione in psichiatria presso lo stesso ateneo; Claudia Borelli è direttore tecnico di Issa Europe, scuola di formazione che dal 1997 si occupa di preparazione e certificazione dei Personal Trainer. fsc/gsl