Medicina Top – 11/4/2026

MILANO (ITALPRESS) - Medicina ambientale e le ultime cure per il diabete di tipo 1: sono i temi della settantottesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, e Raffaella Buzzetti, professore ordinario di Endocrinologia alla Sapienza di Roma. Il giornalista Massimo De Luca, invece, parla di come si raccontano lo sport e i campioni. fsc/gsl