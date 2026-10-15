Confindustria alza le stime del Pil all’1% ma vede frenata nel 2027

ROMA (ITALPRESS) - L’economia italiana crescerà dell’1% nel 2026, oltre le attese, ma rallenterà allo 0,6% nel 2027. È la stima del Centro studi di Confindustria, contenuta nel rapporto autunnale sulle previsioni economiche, che evidenzia una crescita ancora fragile, esposta alle tensioni sui mercati e alle incertezze dello scenario internazionale. A pesare saranno soprattutto il costo dell’energia, l’inflazione e i tassi di interesse, fattori che rischiano di frenare consumi, investimenti e attività produttive. L’allarme degli economisti di Confindustria riguarda in particolare il petrolio: se il Brent dovesse raggiungere una media annua di circa 126 dollari al barile, la crescita del Pil italiano nel 2027 potrebbe essere completamente azzerata. gsl