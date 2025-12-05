Media, Usa annunceranno l’avvio della Fase 2 del piano di pace per Gaza tra due settimane

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump punta ad annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza tra circa due settimane. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense al Times of Israel, confermando un’indiscrezione pubblicata dall’emittente Channel 12 ieri. La seconda fase del piano americano per la Striscia riguarda l’istituzione di meccanismi di governance e sicurezza che saranno responsabili dell’amministrazione della Gaza postbellica al posto di Hamas, e Trump rivelerà gli individui e i Paesi coinvolti in tali meccanismi nell’ambito del suo annuncio, ha dichiarato un funzionario statunitense. La fonte ha chiarito che l’amministrazione sta ancora conducendo le discussioni finali con i potenziali partecipanti e, sebbene desideri annunciare la transizione alla seconda fase entro la fine dell’anno, il processo potrebbe non essere ancora concluso entro quella data.

La prima fase dell’accordo – riguardante il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi – è iniziata il 10 ottobre scorso, ma non è ancora conclusa perché si trova a Gaza il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano rapito il 7 ottobre 2023. Rimane, poi, incerta la questione del disarmo di Hamas. Ieri Israele ha inviato una delegazione al Cairo per colloqui con i mediatori con l’obiettivo di garantire il ritorno dell’ostaggio Ran Gvili, ha fatto sapere l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

