Media, Tian Fan (Xinhua) “Linea dedicata a Italia, Italpress nostro partner”

ROMA (ITALPRESS) - "Xinhua ha sempre attribuito grande importanza al mercato italiano, poiché apprezza molto il pubblico e i lettori italiani. Proprio per questo, cinque anni fa Xinhua ha avviato una linea dedicata all’Italia. Nel cercare un partner, abbiamo effettuato molte attività preparatorie e fatto riflessioni approfondite. La scelta di Italpress come nostro partner è stata principalmente motivata dalla sincera volontà di collaborazione dimostrata da Italpress". Lo ha affermato Tian Fan, direttore dell'Ufficio regionale europeo dell'agenzia di stampa Xinhua, a margine della firma della partnership con l'agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino. f04/lcr/abr/gsl lcr/abr/gsl