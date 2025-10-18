Media, famiglia di undici persone sterminata da un attacco israeliano a Gaza

ROMA (ITALPRESS) – Undici membri di una famiglia palestinese sono stati sterminati dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta “linea gialla”, che delimita le aree sotto il controllo dell’esercito israeliano. Lo rivela Al Jazeera.
– Photo IPA Agency –
(ITALPRESS).
