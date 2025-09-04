ROMA (ITALPRESS) – Almeno 31 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani in tutta la Striscia dall’alba di oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa citando fonti sanitarie di Gaza, secondo cui tra le vittime tre erano in attesa di ricevere aiuti umanitari a Khan Younis.

79 I MORTI NELLA GIORNATA DI IERI

Sono 79 i palestinesi uccisi nella giornata di ieri, 3 settembre, a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti sanitarie, secondo cui 16 delle vittime erano in attesa di ricevere gli aiuti umanitari.

I caccia israeliani hanno effettuato un attacco a est delle Torri di Hamad, a nord di Khan Younis, nel sud della Striscia, e nel quartiere di Al-Nasr a Gaza City.

L’IDF INTERCETTA UN MISSILE DALLO YEMEN

L’Aeronautica militare israeliana ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen, caduto in una zona disabitata. Lo riferisce l’esercito in una nota. Negli ultimi giorni, i miliziani yemeniti Houthi hanno intensificato il lancio di missili e droni verso Israele, che di recente ha colpito siti del gruppo filo-iraniano a Sana’a. “Gli Houthi hanno nuovamente lanciato missili verso Israele. Piaga delle tenebre, piaga dei primogeniti: completeremo tutte e dieci le piaghe”, ha scritto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, su X.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).