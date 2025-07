Med-Or Italian Foundation, nominato un rappresentante speciale per l’Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della conferenza “Ukraine Recovery 2025”, stamani il presidente di Med-Or Italian Foundation Marco Minniti ha incontrato il dottor Ugo Poletti, direttore di “Odessa Journal”, che vive in Ucraina ed è un punto di riferimento per aziende e istituzioni culturali italiane.

Secondo quanto riferisce una nota, nell’ambito di una comune valutazione sulla centralità del percorso di pace e ricostruzione del Paese, il presidente Minniti ha conferito al dottor Poletti l’incarico di rappresentante speciale di Med-Or Italian Foundation per l’Ucraina.

– foto med-or.org –

(ITALPRESS).