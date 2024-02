ROMA (ITALPRESS) – McLaren ha presentato la nuova Artura Spider, la sua prima decappottabile con propulsore ibrido ad alte prestazioni e il secondo modello Artura. La nuova Spider viene presentata con nuove caratteristiche a partire dall’incremento della potenza, prestazioni e coinvolgimento del conducente, che si combinano con i piaceri sensoriali della guida a cielo aperto per aggiungere una nuova importante dimensione all’Artura.

Per esaltare ulteriormente le prestazioni da supercar di nuova generazione dell’Artura, i miglioramenti apportati alla Spider sono stati incorporati anche nella Artura coupè, con l’introduzione contemporanea di un nuovo modello. Sia la nuova Spider che la nuova coupè offrono i più alti livelli di prestazioni dinamiche – fino a una straordinaria capacità di performance in circuito – oltre a soddisfare i requisiti della guida quotidiana e ad offrire la quiete della guida elettrica, estremamente vantaggiosa nei percorsi urbani.

La nuova Artura Spider è stata progettata e sviluppata per raggiungere obiettivi ambiziosi, con particolare attenzione al coinvolgimento del guidatore, alle prestazioni, all’agilità, alla raffinatezza, all’efficienza e alla qualità. Si aggiunge l’appeal dell’hard-top retrattile che si aziona elettricamente in soli 11 secondi per offrire un’esperienza a cielo aperto, che garantisce un’inebriante euforia da supercar. La nuova Artura Spider e la nuova Artura coupè – entrambe designate come model year 2025 (“MY25”) – possono essere ordinate sin da ora, con le prime consegne a partire da metà anno a seconda dei mercati.

