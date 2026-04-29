MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – E’ stata presentata l’Handling Speciale della Ferrari Purosangue, nuova ed esclusiva configurazione disponibile su richiesta, sviluppata per estremizzare il carattere sportivo della prima quattro porte e quattro posti nella storia del Cavallino Rampante.

La configurazione Handling Speciale nasce con l’obiettivo di offrire sensazioni di guida ancor più sportive, aumentando la prontezza della risposta della vettura dal punto di vista meccanico ed elettronico senza modificare la versatilità quotidiana che contraddistingue la Ferrari Purosangue. Si tratta di una configurazione pensata per chi ricerca un equilibrio ancora più orientato alla sportività, pur mantenendo la possibilità di utilizzare la vettura quotidianamente e in ogni contesto.

Rimangono infatti immutate le caratteristiche di completa abitabilità a quattro posti, la posizione di guida rialzata ma sportiva e la fruibilità complessiva dell’abitacolo: l’architettura di base della Ferrari Purosangue in configurazione Handling Speciale rimane quella apprezzatissima di una quattro porte basata su layout transaxle con motore V12 aspirato in posizione centrale?anteriore e cambio al posteriore, abbinata a sistemi di dinamica veicolo di ultima generazione.

La nuova configurazione modifica sensibilmente alcuni elementi chiave della risposta dinamica, tra cui la calibrazione delle sospensioni attive, orientata a ridurre del 10% i moti di cassa e a restituire una sensazione di vettura ancor più compatta. La vettura in configurazione Handling Speciale risponde quindi in modo più diretto ai comandi del guidatore, aumentando la sensazione di controllo nelle curve in sequenza e nei cambi di appoggio più rapidi.

Sono state poi riviste le logiche di cambiata, con tempi di risposta più rapidi e cambi marcia più incisivi soprattutto nelle modalità ‘Racè ed ‘ESC-Off’ del Manettino. L’effetto è particolarmente evidente nelle manovre di ripresa, dove il sistema privilegia una sensazione di accelerazione più netta.

In modalità manuale, le cambiate risultano più sportive ai regimi medio-alti (sopra i 5500 giri/min.), incrementando il coinvolgimento del pilota. Anche il sound in abitacolo è stato ottimizzato tramite un’impostazione dedicata, più marcata all’avviamento e in accelerazione, per esaltare ulteriormente la natura del V12 aspirato. La caratterizzazione estetica della Ferrari Purosangue in configurazione Handling Speciale introduce alcuni elementi esclusivi che la rendono riconoscibile senza alterarne le proporzioni, tra cui cerchi dal disegno specifico con nuova diamantatura, scudetti laterali in fibra di carbonio, scarichi neri opaco, Cavallino posteriore nero, logo Ferrari satinato e una targa interna che identifica l’allestimento.

L’introduzione di questa nuova configurazione valorizza il carattere sportivo di un progetto che ha radicalmente trasformato il segmento delle vetture sportive di lusso a ruote alte nel panorama automobilistico mondiale, senza per questo modificarne l’identità di vettura capace di combinare l’ampia fruibilità di una quattro posti con il comportamento dinamico tipico delle Ferrari a motore centrale-anteriore.

Gli standard qualitativi raggiunti e la grande attenzione nei confronti del cliente sono alla base del programma settennale di assistenza estesa di Ferrari, offerto anche sulla Ferrari Purosangue in configurazione Handling Speciale. Questo programma, valido per l’intera gamma, prevede la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi sette anni di vita della vettura.

Il piano di manutenzione ordinaria rappresenta un servizio esclusivo per i clienti, che saranno certi di mantenere inalterato il livello di prestazioni e sicurezza della propria auto nel corso degli anni. Questo servizio speciale è riservato anche a chi acquista una Ferrari non di prima immatricolazione. Tra i vantaggi principali del programma Genuine Maintenance, controlli pianificati (a intervalli di 20.000 km oppure una volta all’anno senza limiti di chilometraggio), ricambi originali e ispezioni accurate attraverso i più moderni strumenti di diagnostica a opera di personale qualificato formato direttamente presso il Ferrari Training Centre di Maranello. Il servizio è disponibile in tutti i mercati e riguarda tutti i Punti Vendita della Rete Ufficiale.

Grazie al programma Genuine Maintenance si amplia ulteriormente la vasta gamma di servizi di post-vendita offerti da Ferrari per soddisfare i clienti che desiderano conservare immutate nel tempo le performance e l’eccellenza che contraddistinguono le vetture fabbricate a Maranello.

foto: ufficio stampa Ferrari

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