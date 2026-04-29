Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki GSX-8T e GSX-8TT sono stati insigniti del Red Dot Design Award – Product Design 2026, uno dei premi di design più prestigiosi e riconosciuti a livello mondiale. Il Red Dot Design Award, istituito nel 1955, valuta ogni anno migliaia di prodotti provenienti da diversi settori – dall’arredamento all’automotive, dall’elettronica ai dispositivi medicali – sulla base di nove punti chiave tra cui innovazione, funzionalità, ergonomia, durabilità, compatibilità ecologica ed impatto emozionale.

La giuria internazionale ha premiato il design delle moto Suzuki GSX-8T e GSX-8TT per la loro capacità di reinterpretare con precisione elementi visivi classici, integrandoli in un’estetica moderna, chiara e strutturata. Il design dei due modelli si distingue per l’armoniosa fusione tra richiami retrò e soluzioni contemporanee, espressa attraverso linee senza tempo, dettagli ispirati alle iconiche Suzuki del passato e un’attenta integrazione delle tecnologie più avanzate.

La giuria ha riconosciuto l’elevata qualità progettuale e stilistica dei due modelli. Con questo riconoscimento, Suzuki conferma il proprio impegno nel coniugare tradizione, innovazione e design, offrendo motociclette capaci di distinguersi non solo per le prestazioni, ma anche per il loro forte valore estetico ed emozionale.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

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