Mazzi presenta i film turismo per promuovere le bellezze dell’Italia attraverso il cinema

ROMA (ITALPRESS) – “Che spettacolo l’Italia! What a movie Italia is! Quando il turismo abbraccia il cinema. I set più belli, le scene emozionanti, i luoghi delle riprese, nel racconto dei protagonisti. Il primo progetto nato per promuovere lo sviluppo del turismo italiano, attraverso gli occhi del cinema”. Questo il claim dello spot presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma dal Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi per il lancio dell‘iniziativa istituzionale del MiTur. Il progetto mira a promuovere lo sviluppo nazionale e internazionale del turismo italiano attraverso la realizzazione, l’acquisizione e la divulgazione di contenuti audiovisivi originali, in qualità cinematografica, denominati film turismo, da distribuire in accoppiata a serie tv e film per le sale cinematografiche, in prima programmazione o proiezione. “L’Italia del turismo è l’Italia dell’entusiasmo, è l’Italia della bellezza, perché è l’Italia che cerca di presentarsi al meglio nel mondo. Tutti gli operatori del turismo operano in questo senso, lavorano in questo senso. Rispetto a chi oggi porta il caos in Italia, noi manteniamo il nostro atteggiamento che è quello invece di amare l’Italia e cercare di dare l’immagine migliore di noi a tutto il mondo. Credo che il cinema e il turismo siano accomunati dal senso di un’Italia della creatività e della bellezza e dal voler portare i nostri contenuti, le nostre narrazioni, i nostri racconti e la nostra storia. Nonostante tutto, siamo qua e stiamo dicendo che l’Italia è uno spettacolo” ha detto il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi presentando l’iniziativa.

Nei film turismo gli attori protagonisti, affiancati da co-protagonisti e dal regista, rappresenteranno e racconteranno al pubblico i luoghi delle riprese e delle scene più significative appena viste. Il progetto riguarderà territori, località, città e borghi d’Italia che non risultino semplici ambientazioni ma assumano identità, centralità e rilevanza nelle storie e in quanto tali vengano valorizzati. I film turismo potranno avere una durata dai 5 ai 10 minuti a seconda che vengano abbinati a film per le sale cinematografiche, a film-tv o a serie tv nei formati lunga-serie o mini-serie. La presenza del film turismo a fine proiezione sarà annunciata nei titoli di testa dell’opera principale attraverso la dicitura “Quest’opera promuove lo sviluppo del turismo italiano“. I produttori potranno inviare le loro proposte al Ministero del Turismo e una commissione valuterà la coerenza di tali proposte con le finalità di promozione dello sviluppo del turismo italiano. Per la realizzazione e acquisizione dei film turismo e per le relative attività di distribuzione e divulgazione sono previsti stanziamenti fino a quattrocentomila euro a seconda che l’abbinata sia con film per le sale cinematografiche, film tv o serie tv, in formato lunga-serie o mini-serie. Il progetto, curato dal Ministero del Turismo in collaborazione con la società in house ENIT SpA, avrà carattere sperimentale per un anno. L’avviso sarà reso pubblico martedì 10 novembre 2026.

– foto Mitur –

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