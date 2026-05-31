Mazzi “Per il 2 giugno il tasso di rendimento sulle prenotazioni è in crescita del 4% sul 2025”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo segnali molto buoni proprio per questi primi giorni di giugno. Sulle prenotazioni il tasso di rendimento è in crescita del 4% sul 2025 e genera un volume di 7 miliardi di euro. Il 2 giugno è una festa italiana e comunque siamo in periodo estivo ma siamo già a più 5% sulla Grecia, più 13% sulla Francia, più 17% sulla Spagna per quanto riguarda il rendimento delle prenotazioni. Siamo davanti a tutti”. Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, parlando a Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24. Per l’estate, sottolinea, i dati indicano “172 milioni di presenze complessive per luglio e agosto, trainate dagli arrivi internazionali che crescono dell’8,3%”. “L’Italia – aggiunge – è una meta considerata più sicura in Europa dai turisti internazionali. E’ una destinazione che richiama stranieri e appassiona gli stessi italiani, che scelgono sempre più di rimanere in Italia. Siamo i più sicuri in Europa”.

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