MARINA DI PIETRASANTA (ITALPRESS) – Apre sabato 30 maggio, alle ore 24:00, Tala Beach: la nuova destinazione che sceglie Marina di Pietrasanta come propria casa. Non un luogo qualsiasi, ma il tratto più nobile e luminoso della Versilia, quello delle ville storiche, degli alberghi-icona e degli stabilimenti che da generazioni custodiscono l’identità di questo litorale. Qui, di fronte al parco storico della Versiliana, Tala Beach affonda le proprie radici e da qui parte la propria ambizione.

A guidare il progetto sono Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e la sua compagna Daniela Santanchè.

Tala Beach, che a regime darà 55 nuovi posti di lavoro, nasce dal luogo che la ospita. “Marina di Pietrasanta non è uno sfondo, ma la vera protagonista: il respiro del mare, la quinta della pineta, la prossimità della Versiliana, cuore culturale della Versilia, crocevia di parola, musica e bellezza da oltre un secolo. E’ in dialogo con questo patrimonio che il progetto prende forma, con il rispetto dovuto a un territorio che ha fatto la storia del costume e del bel vivere italiano – si legge in una nota -. L’architettura coniuga il rigore della tradizione versiliese con un’inflessione contemporanea e luminosa, in armonia con il paesaggio della Marina. Un’estetica che guarda alle grandi destinazioni internazionali senza mai tradire l’anima del luogo, e che intende restituire alla Versiliana e a Marina di Pietrasanta una nuova centralità nella mappa europea del bel vivere”.

Il progetto nasce dall’idea di un “salotto sul mare”: un ambiente architettonico che ridefinisce il rapporto tra uomo, spiaggia, acqua e cielo attraverso un sistema di prospettive inedite.

“Non più uno spazio frontale e statico rivolto semplicemente verso il mare, ma un’architettura fatta di livelli, quinte, aperture e quote differenti che accompagnano il visitatore in una scoperta graduale del paesaggio – prosegue la nota -. La vera innovazione è nella costruzione dello sguardo. La forza del progetto risiede proprio in questo equilibrio: rispettare la storicità degli stabilimenti balneari della Versilia senza replicarne semplicemente i codici, ma evolvendoli verso una nuova idea di vivibilità costiera”.

Con questa visione, Tala Beach si propone come “brand italiano in grado di competere ai massimi livelli con le destinazioni di riferimento della scena internazionale: Costa Azzurra, Baleari, Mykonos. Una scommessa che parte da Marina di Pietrasanta e riposiziona l’intera Versilia nella mappa europea del premium leisure”.

Sabato 30 maggio, dalle ore 24:00, Tala Beach apre le porte con la propria opening night, riservata agli ospiti invitati: DJ set, spettacoli e cocktail signature. Tra i partner del progetto, Ferragamo per la moda e Venini, la storica maison del vetro soffiato di Murano.

– foto ufficio stampa Tala Beach –

(ITALPRESS).