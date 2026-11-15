Insediata al Mitur la Cabina di regia per lo sviluppo e la promozione dei Cammini d’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediata, presso la sede del Ministero del Turismo, la Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei Cammini d’Italia, prevista dall’articolo 3 della legge 13 febbraio 2026, n. 24. Hanno partecipato rappresentanti di Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Cabina di regia è infatti la sede istituzionale di indirizzo e coordinamento tra amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome e soggetti coinvolti nella gestione e valorizzazione dei cammini, per dare attuazione alla legge e costruire un sistema nazionale omogeneo, riconoscibile e qualificato.

“I cammini sono un asset strategico per il turismo italiano”, ha dichiarato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. “Con l’insediamento della Cabina di regia diamo struttura, coordinamento e visione nazionale a un patrimonio straordinario, capace di destagionalizzare i flussi, rivitalizzare i borghi e le aree interne, generare lavoro e creare nuove opportunità per le comunità locali. Questo importante passo si inserisce nella strategia complessiva che il Ministero sta portando avanti per valorizzare e rendere sempre più accessibile la rete dei cammini italiani. Una strategia che parte dal Catalogo dei cammini religiosi italiani, nel quale sono oggi censiti 127 itinerari, per circa 33 mila chilometri complessivi, che conta già su un investimento di 20 milioni di euro destinato a 38 progetti per il recupero di immobili pubblici adibiti alla sosta e all’accoglienza, il miglioramento della sicurezza, la digitalizzazione e la mappatura dei percorsi. In questo quadro assume un significato particolare anche l’istituzione del Cammino di Giovanni Paolo II, il nuovo itinerario culturale dedicato ai luoghi di San Giovanni Paolo II che è una testimonianza di come questi itinerari possano unire spiritualità, cultura, paesaggio e identità, facendo conoscere territori e comunità al di fuori dei circuiti più frequentati. Investire sui cammini significa investire nella qualità, nella sostenibilità e nell’identità della nostra offerta turistica, costruendo un modello di sviluppo diffuso, rispettoso dei luoghi e capace di generare valore duraturo”.

Nella prima riunione sono stati condivisi obiettivi e metodo di lavoro e avviato il confronto sui temi operativi: quadro nazionale dei cammini – stato dell’arte e prospettive -; definizione degli standard di qualità dei Cammini d’Italia; Banca dati nazionale dei Cammini d’Italia; Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei Cammini d’Italia; raccordo istituzionale e coinvolgimento degli stakeholder. Con l’insediamento della Cabina di regia prende avvio l’attuazione della legge sui cammini, per trasformare un patrimonio diffuso di storia, natura, cultura e spiritualità in un sistema nazionale strutturato e in un’opportunità di sviluppo sostenibile per i territori.

– foto IPA Agency –

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