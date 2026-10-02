Mazzi “A Giorgetti ho chiesto di considerare il turismo un investimento”

MILANO (ITALPRESS) - "Lascio al ministro Giorgetti il suo lavoro, tutti cerchiamo di fare un lavoro serio. Io credo che lui abbia inteso, con le parole 'manovra seria', quello che noi abbiamo sempre fatto, perché il governo Meloni ha il grande merito di avere dato stabilità. Quindi, la prossima manovra sarà seria come sono state serie le precedenti. A Giorgetti io ho chiesto di considerare il turismo un investimento". Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine dell’evento "Futura" al Teatro della Scala di Milano. xm4/ads/azn