A2A, nel 2025 a Milano 1,3 mld di euro di valore distribuito

MILANO (ITALPRESS) - Un miliardo e trecento milioni di euro di valore economico distribuito sul territorio e più di 600 milioni di investimenti, con una crescita annuale del 24%. Oltre 900 nuove assunzioni, di cui il 40% under 30. Sono alcuni dei risultati del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano di A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2025 e i piani di attività previsti per i prossimi anni. A presentarli l'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, e il presidente, Roberto Tasca. f40/fsc/azn