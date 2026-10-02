La Piadineria apre il suo secondo punto vendita a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Seconda apertura a New York per Piadi by La Piadineria, il marchio con cui la più grande catena italiana di ristorazione "fast-casual" ha debuttato negli Stati Uniti. A Manhattan è stato inaugurato il nuovo locale, al numero 1040 della Sixth Avenue, vicino a Bryant Park, dispone di circa 70 posti a sedere e sarà aperto sette giorni su sette, dalle 9 alle 21. A sette mesi dall'apertura del primo ristorante del brand nel Flatiron District, questa nuova inaugurazione conferma la strategia del Gruppo di espandersi sul mercato statunitense. xo9/sat/azn (video in collaborazione con La Piadineria)