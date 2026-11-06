MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Company Italy annuncia la nomina di Francesco Colonnese a Presidente e CEO, con decorrenza dal 9 novembre. Colonnese, che riporterà a Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, assume la guida della filiale italiana di Hyundai dopo il periodo ad interim affidato ad Andrea Crespi (attuale Vicepresidente Sales and Service di Hyundai Motor Europe).

“Colonnese guiderà Hyundai Italia in una fase decisiva per rafforzare il ruolo del Brand nel mercato italiano – si legge in una nota -: nel corso dei prossimi mesi il marchio rinnoverà profondamente la propria gamma con il lancio di nuovi modelli chiave, forte di una visione dell’innovazione orientata alle persone e di una delle offerte di alimentazioni più complete del mercato. Un posizionamento che trova le proprie fondamenta nel patrimonio di competenze e tecnologie sviluppato da Hyundai in numerosi ambiti oltre l’automotive e nella capacità del Brand di trasformare queste esperienze in soluzioni concrete per una mobilità sempre più evoluta ed in linea con le necessità delle persone. Colonnese avrà anche la responsabilità del brand premium Genesis per il mercato italiano con l’obiettivo di sostenere e consolidarne l’espansione”.

Il suo mandato si fonda su tre priorità: “Rafforzare la partnership con i concessionari, a partire dalla redditività della rete; costruire una crescita sana e duratura, basata sui clienti finali e sul valore nel tempo delle vetture; valorizzare le persone di Hyundai Italia, una squadra di talento ed esperienza chiamata a essere protagonista di questa nuova fase.

La rete dei concessionari italiani è al centro di questa visione, come partner strategico e primo punto di contatto con i clienti. Per questo, nelle prime settimane di mandato, Colonnese incontrerà di persona i concessionari sul territorio e ascolterà individualmente le persone di Hyundai Italia. Da questo confronto nasceranno le linee guida strategiche e commerciali che saranno condivise con la rete all’inizio del 2027″.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Francesco Colonnese in qualità di Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy”, ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

“L’Italia è uno dei mercati più importanti d’Europa e darà un contributo fondamentale alla crescita futura di Hyundai, sostenuta dalla nostra gamma rinnovata che verrà lanciata nel corso del 2027 – ha aggiunto -. Francesco vanta una solida esperienza internazionale nello sviluppo della rete di concessionari, nella crescita del marchio e nella trasformazione aziendale, elementi che saranno fondamentali per rafforzare la posizione di Hyundai e Genesis sul mercato italiano. Infine, voglio ringraziare Andrea Crespi per il lavoro svolto con grande impegno durante il periodo ad interim”.

Manager con oltre 15 anni di esperienza internazionale maturata in realtà multinazionali nei settori automotive, finanziario e dell’intrattenimento, Francesco Colonnese ha costruito il proprio percorso professionale ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, con una particolare focalizzazione sulla gestione del cambiamento, sul business development e sull’innovazione.

In ambito FCA, da fine 2019 ha guidato le attività B2B in Spagna, per poi assumere la responsabilità di Alfa Romeo nella penisola iberica, accompagnando il marchio del biscione in una fase di profonda trasformazione. In Stellantis ha diretto il Business Development europeo di Lancia, contribuendo al progetto di rilancio internazionale del marchio e costruendone la presenza commerciale e della forza vendita in sei mercati europei al di fuori dell’Italia.

Da inizio 2024 ha contribuito in maniera determinante al debutto e alla rapida crescita di OMODA JAECOO (Chery Group) sul mercato iberico, prima alla guida delle attività commerciali in Spagna e, da metà 2025, come Vice Presidente Iberia, primo manager non cinese a raggiungere tale ruolo nel Gruppo Chery.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte del mondo Hyundai e di assumere la guida dell’organizzazione italiana in una fase particolarmente importante per i brand Hyundai e Genesis”, ha dichiarato Francesco Colonnese, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy. “Hyundai sta aprendo un nuovo capitolo del proprio percorso, sostenuto da un forte rinnovamento della gamma e da una capacità di innovazione che va ben oltre l’automobile, grazie alla sua leadership in diversi ambiti industriali. La mia prima priorità sarà ascoltare la rete e le persone di Hyundai Italia, per capire insieme cosa funziona e cosa poter migliorare. Sono convinto che oggi ci siano le premesse ideali per rafforzare ulteriormente il ruolo di Hyundai e di contribuire allo sviluppo di Genesis nel mercato italiano. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme alla nostra squadra di grande talento ed esperienza e alla nostra rete di concessionari, partner fondamentali per essere vicini ai clienti e trasformare sul territorio le nostre ambizioni in risultati concreti. In una fase di forte cambiamento per l’industria dell’auto, affronto questa nuova responsabilità con grande entusiasmo e determinazione”.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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