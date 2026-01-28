ROMA (ITALPRESS) – Ogni Mazda è progettata per trasformare ogni spostamento, dal tragitto quotidiano ai lunghi viaggi, in un’esperienza capace di favorire benessere, piacere di guida e qualità della vita a bordo. Un obiettivo che passa anche, e soprattutto, attraverso il suono. Nello sviluppo di Mazda3, CX-60, CX-80 e della nuova CX-5, la Casa di Hiroshima ha dedicato un’attenzione particolare alla progettazione acustica dell’abitacolo e dell’impianto audio, considerati elementi chiave del concetto Jinba Ittai, l’armonia tra guidatore e veicolo.

Studi recenti dimostrano come le vibrazioni, oltre a essere percepite come suoni, generino sensazioni fisiche che influenzano direttamente il benessere psicofisico. Partendo da questo principio, Mazda ha selezionato e filtrato con cura le vibrazioni presenti a bordo, lasciando percepibili solo quelle in grado di migliorare il comfort e il coinvolgimento alla guida. Ne beneficia anche la qualità della conversazione tra i passeggeri, possibile senza sforzo su tutte le file, come sulla CX-80, e l’armonia sonora tra motorizzazioni elettriche e termiche nelle versioni Plug-in Hybrid.

L’ascolto della musica è parte integrante dell’esperienza di guida Mazda e viene considerato sin dalle prime fasi di progettazione del veicolo. L’impianto Harmonic Acoustic nasce con l’obiettivo di ricreare a bordo l’effetto di un sistema Hi-Fi domestico di alto livello, superando le complessità acustiche tipiche dell’abitacolo di un’auto, dove rumori di fondo, risonanze e vibrazioni strutturali possono compromettere la qualità del suono.

Grazie alla progettazione integrata della piattaforma Large, sviluppata partendo da un foglio bianco, gli ingegneri Mazda hanno potuto intervenire sulla struttura della carrozzeria per ospitare un sistema audio a tre vie con bassi, medi e alti accuratamente separati. I bassi, collocati in un alloggiamento dedicato anzichè nelle portiere, garantiscono una riproduzione profonda e controllata, mentre mid-range e tweeter sono posizionati per ottimizzare la scena sonora davanti al guidatore.

Un sofisticato DSP consente di compensare la posizione decentrata del sedile di guida, centrando perfettamente l’immagine sonora. Il sistema è completato da un amplificatore sviluppato in sei anni, dotato di componenti dedicati e tecnologie esclusive come il MSR NR, per la riduzione del rumore impulsivo digitale, e la gestione di file audio ad altissima risoluzione. Il risultato è un’esperienza di ascolto immersiva e coerente con la filosofia Mazda, in cui la musica non è un semplice sottofondo, ma diventa parte integrante del viaggio.

